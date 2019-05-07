Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ней приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 образцов военной техники, 74 самолета и вертолета. Всего в тренировке были задействованы свыше 13 тыс. военнослужащих.

В составе пеших расчетов участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, представители других силовых ведомств.

Впервые в параде принимает участие батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского. Впервые в состав роты Почетного караула в 2019 году включен взвод военнослужащих-женщин.

В генеральной репетиции были задействованы танк Т-34-85, защищенные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины поддержки танков "Терминатор", пусковые установки ракетных комплексов "Ярс", зенитной ракетной системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и другая техника.

Завершилась генеральная репетиция прохождением авиационной техники. В небе над Москвой пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие, а также самолеты, в том числе модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, ракетоносцы Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, военно-транспортные Ил-76МД, истребители МиГ-31БМ, Су-34, штурмовики Су-25 и другие. Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади. Мероприятие начнется в 10:00 мск.