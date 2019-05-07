Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

"В Башкирии, Нижегородской и Томской областях потребовалось вмешательство прокуроров в связи с неутверждением региональных программ по обращению с отходами, а в Республике Саха и Ульяновской области - из-за их недофинансирования. В половине субъектов указанных федеральных округов (Дальневосточный, Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа - прим. ТАСС) территориальные схемы обращения с отходами содержали ошибки, что потребовало их значительной корректировки. В Хакасии, Амурской, Иркутской, Омской областях и в других регионах отсутствует достаточное количество сортировочных комплексов, мусоросжигательных заводов и полигонов. Положительная практика вторичной переработки использованных материалов не удовлетворяется", - сказал Чайка.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Генпрокурор добавил, что прокуроры реагировали на нарушение властями субъектов законов при определении региональных операторов по обращению с ТКО, заключении с ними соглашений и установке нормативов в Самарской, Ульяновской и Челябинской областях. "Повсеместно есть претензии к работе муниципалитетов, которыми не создавались площадки для сбора ТКО под их временное хранение, не принимались меры по ликвидации несанкционированных свалок", - уточнил Чайка.

По данным генпрокурора, региональные операторы в Республике Алтай, Красноярском крае, Кемеровской и Саратовской областях и в других субъектах несвоевременно вывозили отходы. "Мерами прокурорского реагирования пресечены факты взимания с населения платы за вывоз отходов по двойным квитанциям - в Мордовии и Хакасии, в Кировской, Иркутской, Нижегородской, Сахалинской, Оренбургской, Челябинской областях", - пояснил Чайка.

Он отметил, что в ходе прокурорских проверок выявляется множество нарушений в деятельности предприятий, занимающихся сбором, переработкой и утилизацией отходов. "С целью сокращения затрат ими грубо нарушается технология захоронения, что приводит к причинению ущерба экологии, повсеместно не проводится производственный контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют обязательные разрешения, не ведется учет отходов", - сказал генпрокурор.

По словам Чайки, нарушения во многом обусловлены недостаточной организацией надзорного контроля. "Территориальные органы Роспотребнадзора не всегда жестко реагируют на нарушение санитарного и эпидемиологического законодательства в процессе сбора и утилизации отходов. Региональными подразделениями Росприроднадзора должным образом не обеспечивается федеральный, государственный и экологический надзор, лицензионный контроль, взимание обязательной платы за негативное воздействие на окружающую среду, не принимались исчерпывающие меры по предотвращению ущерба природе и его взысканию", - резюмировал генпрокурор.

О реформе системы обращения с ТКО

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы на отрасли были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.

Сейчас, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатора проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимира Бурматова, к реформе подключились 72 субъекта РФ. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.