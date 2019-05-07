Генпрокуратура предложила создать систему постоянного мониторинга реформы обращения с ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ предложила создать совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Росприроднадзором систему постоянного мониторинга хода реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил во вторник на совещании в Екатеринбурге замгенпрокурора Александр Буксман.

От мусора на улицах до глубокой сортировки: мировой опыт борьбы с отходами

От мусора на улицах до глубокой сортировки: мировой опыт борьбы с отходами Как работает утилизация мусора в других странах

"Полагаю, что прокуратуре во взаимодействии с ФАС, Росприроднадзором нужно организовать постоянный мониторинг состояния законности и ценообразования в сфере обращения с ТКО, на регулярной основе проверять соблюдение законодательства при строительстве и реконструкции полигонов, взять под контроль целевое расходование бюджетных средств на организацию обращении с ТКО", - сказал он.

Буксман добавил, что необходимо поддерживать частные компании, которые работают в сфере ТКО.

"Недопустимо ущемление прав инвесторов, закрытие предприятий по формальным основаниям, создание бюрократических проволочек. Также недопустимо, когда построенные объекты по переработке мусора простаивают, а мусор сваливается на свалки. Наша общая задача - это помощь развитию отрасли и повышение добросовестной конкуренции", - отметил он.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.

Сейчас, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатора проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимира Бурматова, к реформе подключились 72 субъекта РФ. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.