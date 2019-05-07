В репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде приняли участие более тысячи человек

ТАСС, 7 мая. На площади имени Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"По центру города в парадных шеренгах прошли около 1,1 тыс. человек, в том числе около 600 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа", - отмечается в сообщении.

Вместе с военнослужащими участие в репетиции приняли расчеты кадетских корпусов, кадетской школы-интерната, Нижегородской академии МВД, Росгвардии, МЧС России, ГУФСИН России по Нижегородской области и юнармейцы.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34. Также в ней были представлены бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3 и другая военная техника.

"Парад Победы состоится 9 мая на главной площади города в 10:00 (мск)", - указано в сообщении.