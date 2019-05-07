Православные верующие отмечают Радоницу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Православные верующие во вторник отмечают Радоницу - первое после Пасхи поминовение усопших.

Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Она отмечалась задолго до того, как Русь приняла крещение. В честь предков полагалось устраивать тризны - ритуальные обеды с игрищами, песнями, хороводами. Их целью было задобрить души умерших, снискать их благосклонность. Радоница, или, как говорили в старину, Радуница была одним из таких поминальных дней. Церковь какое-то время боролась с языческими обрядами, но в итоге христианство придало новый смысл старым традициям.

В православии Радоница - день особого всецерковного поминовения усопших, который отражает веру христиан в воскресение из мертвых. Радоница обязана своим происхождением церковному правилу, согласно которому Великим постом поминовение усопших переносится на определенные дни. По уставу, поминовение может быть совершенно в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Этим днем является вторник Фоминой недели - второй после Пасхи.

"Главная идея Радоницы состоит в том, чтобы поделиться с усопшими счастливой вестью: Пасха наступила, Христос воскрес! А значит, для умершего жива надежда на воскресение в жизни вечной и бесконечной. Оттого в христианстве и существует понятие "усопший" - то есть, не мертвый, а как бы уснувший, но ожидающий определенного часа, чтобы восстать и возрадоваться. Радоница призывает христиан не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в жизнь вечную, и молиться о них", - сказал ТАСС настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове протоиерей Валентин Тимаков.

По его словам, в этот день рекомендуется посетить могилы своих родственников и помолиться об их упокоении, а вот распитие алкоголя в праздник Радоницы совершенно неприемлемо. "К сожалению, в наше время люди часто приходят на кладбища не с молитвой, а для того чтобы поесть или, что еще хуже, попить там спиртного, что абсолютно неприемлемо. Ведь наши предки в этот день шли на кладбище с дарами не для того, чтобы там насытиться, а для того, чтобы сделать подношения голодным людям, то есть сделать доброе дело", - добавил священнослужитель.