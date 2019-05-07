Конструктора Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции Парада Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова, бывшего главного конструктора "Ильюшина", который был похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, проводили в последний путь самолеты, участвующие в авиационной части Парада Победы.
Над кладбищем пролетели созданные им в свое время военно-транспортные самолеты Ил-76. Эти машины участвовали в воздушной части репетиции Парада Победы над Красной Площадью. Летчики изменили обратный маршрут, чтобы почтить память конструктора.
Генрих Новожилов был похоронен с воинскими почестями, караул Минобороны дал несколько залпов из стрелкового оружия. Гроб с телом авиаконструктора, обернутый государственным флагом РФ, доставили к могиле на пушечном лафете в сопровождении почетного караула. Буксировал лафет бронеавтомобиль "Тигр".
Проститься с конструктором прибыло большое число работавших с ним и знающих его лично людей. В том числе, на похоронах присутствовали экс-глава "Ил" Алексей Рогозин, вице-премьер Юрий Борисов, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, глава Росавиации Александр Нерадько, ректор МАИ Михаил Погосян, глава "Ильюшина" Юрий Грудинин и другие.
Как отметил на прощании Слюсарь, к Новожилову приходили за советом, перед принятием всех решений. "Я благодарен ему за все советы, которые он мне давал, он обладал непревзойденными человеческими качествами. Нам его будет очень не хватать. Опираясь на его наследие, надо выполнять поставленные задачи", - сказал глава ОАК.
Борисов в свою очередь сказал, что "мы прощаемся с легендарным конструктором, который вписал величайшую страницу в историю российской авиации". "При его участии были созданы лучшие машины военно-транспортной авиации и Вооруженных сил", - добавил вице-премьер.