Конструктора Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции Парада Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова, бывшего главного конструктора "Ильюшина", который был похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, проводили в последний путь самолеты, участвующие в авиационной части Парада Победы.

Над кладбищем пролетели созданные им в свое время военно-транспортные самолеты Ил-76. Эти машины участвовали в воздушной части репетиции Парада Победы над Красной Площадью. Летчики изменили обратный маршрут, чтобы почтить память конструктора.

Генрих Новожилов был похоронен с воинскими почестями, караул Минобороны дал несколько залпов из стрелкового оружия. Гроб с телом авиаконструктора, обернутый государственным флагом РФ, доставили к могиле на пушечном лафете в сопровождении почетного караула. Буксировал лафет бронеавтомобиль "Тигр".

Проститься с конструктором прибыло большое число работавших с ним и знающих его лично людей. В том числе, на похоронах присутствовали экс-глава "Ил" Алексей Рогозин, вице-премьер Юрий Борисов, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, глава Росавиации Александр Нерадько, ректор МАИ Михаил Погосян, глава "Ильюшина" Юрий Грудинин и другие.