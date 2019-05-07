В Генпрокуратуре сообщили, что реформа обращения с ТКО не работает в шести регионах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не работает в шести регионах РФ, статистическую отчетность об образовании и размещении отходов в настоящий момент не предоставляют предприятия 16 российских регионов. Об этом сообщил во вторник на совещании в Екатеринбурге первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Прокурорские проверки показали, что некоторые регионы оказались не готовы к работе в новых условиях. Бурятия, Забайкалье, Приморский и Хабаровский края, Курганская область, Еврейская автономная область - это те регионы, где не была внедрена система обращения с ТКО. Проблема может стать вообще непреодолимой", - сказал он. Буксман добавил, что также несколько регионов не обеспечивают полный цикл обращения с отходами и отсутствует необходимая инфраструктура, в частности, в Якутии, Тыве, Хакасии, Сахалинской области.

Кроме того, по его данным, 16 российских регионов не предоставляют отчетность об образовании и размещении отходов, что не дает возможности сформировать полную картину по ситуации с ТКО в стране. "Говоря о масштабах накапливаемого объема отходов и размеров причиняемого вреда, всем органам власти следует отдавать себе отчет в том, что эти данные далеки от реальности. Судите сами, в 16 регионах предприятия вообще не предоставляют статистическую отчетность об образовании и размещении ТКО, у организаций в 20 субъектах федерации даже нет паспортов на них, отсюда у государства не имеется полных сведений о классе их опасности, состоянии, потребности в переработке", - сказал Буксман в Екатеринбурге на совещании по вопросам реформы обращения с ТКО при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке.

Он призвал прокуроров совместно с Роспотребнадзором определить перечень таких организаций и передать эти сведения региональным операторам.

Еще одной проблемой Буксман назвал отсутствие на предприятиях, занимающихся размещением ТКО, специалистов, которые обязаны вести учет, заниматься вопросами раздельного сбора мусора и экологического контроля. "К этой работе нередко привлекаются лица, не имеющие необходимой по закону профессиональной подготовки. Это в Бурятии, Мордовии, Пензенской и Тюменской областях. Прошу коллег по каждому из вышеперечисленных факторов возбуждать административные дела, требовать принятия мер вплоть до дисквалификации руководителя", - сказал Буксман.

Отмена двойных платежей за вывоз ТКО

Прокуратура добилась отмены двойных платежей за вывоз ТКО для 24 тыс. жителей Хакасии и Саратовской области.

"В условиях реформы обращения с ТКО особенно болезненным для населения является рост тарифов за услуги регионального оператора. Прокурорами принимаются меры по их снижению, пресекались случаи взимания с граждан платы по двойным квитанциям, начисления ее в составе платы за жилищные услуги и так далее. В Республике Хакасия прокуроры таким образом восстановили права 4 тыс. человек, в Саратовской области - более 20 тыс. жителей", - сказал Буксман.

Первый заместитель генпрокурора отметил, что органам прокуратуры следует "решительно пресекать подобный произвол, обращаться в суд для взыскания незаконно начисленной платы, а при необходимости - инициировать меры уголовно-правового воздействия".

Реформа обращения с ТКО

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.

Сейчас, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатора проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимира Бурматова, к реформе подключились 72 субъекта РФ. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.