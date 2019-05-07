Имена около 65 тыс. воинов увековечат на мемориале советскому солдату под Ржевом

ТАСС, 7 мая. Имена около 65 тыс. советских воинов нанесут на стальные плиты на мемориале советскому солдату, который возводится в Ржевском районе Тверской области. Также на территории мемориального комплекса, где будет размещен памятник, планируется установить экраны, на которых будут показывать фотографии и биографические данные погибших солдат, сообщила пресс-служба правительства региона.

Идею установки памятника поддержал президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским в ноябре 2018 года. Бронзовую фигуру солдата высотой 25 м возведут на 10-метровом насыпном кургане у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, Минкультуры России и правительства региона.

"Мемориальный комплекс станет местом, где каждый сможет познакомиться с реальными историями героев Великой Отечественной войны. При его создании будут использованы образы участников Ржевской битвы. Также в планах - установить экраны, где будут транслироваться имена и фотографии бойцов. На мемориале увековечат имена около 65 тыс. солдат", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона, имена погибших воинов планируется нанести на стальные плиты, которые будут расположены во входной группе мемориала.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. Планируется, что летом 2019 года скульпторы завершат изготовление модели центральной фигуры мемориала в натуральную величину, отливка памятника из бронзы намечена на четвертый квартал 2019 года. Открытие мемориала запланировано на 9 мая 2020 года.