В "Одноклассниках" 9 мая пройдет онлайн-акция "Бессмертный Полк"

В "Одноклассниках" 9 мая пройдет онлайн-версия акции "Бессмертный полк", а также появится праздничная лента новостей. Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Социальная сеть предложит пользователям поделиться архивными фотографиями своих родных и близких с хештегом #БессмертныйПолк2019 и создать собственную ленту памяти об участниках Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В специальную ленту новостей автоматически попадут все опубликованные поздравления, истории ветеранов и другой контент, посвященный Дню Победы

Кроме того, во время голосовых и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня "День Победы".

В "Одноклассниках" традиционно будут транслироваться Парад Победы и праздничный салют из нескольких городов. В спецприложении покажут трансляции, в частности, из Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.