В Шереметьево потребовали наказать участников оскорбительного видео о катастрофе SSJ-100

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать наказать участников скандального видео, появившийся в соцсетях сразу после трагедии, на котором люди за кадром глумятся над происходящим. Это следует из сообщения Шереметьево.

"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", - говорится в сообщении Шереметьево.

Сотрудники Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот" в данном инциденте никаким образом не фигурировали, уточнили в пресс-службе.

"Данная запись свидетельствует о том, что, в то время как службы аэропорта Шереметьево в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров, членов экипажа и ликвидации последствий аварийной посадки рейса SU1492, должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение, порочащее профессиональную честь и человеческое достоинство", - отмечается в сообщении аэропорта.