Ничто не слишком. Гости ежегодного бала Met Gala — 2019

6 мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялось одно из самых увлекательных и ярких событий мира моды — ежегодный бал Института костюма Met Gala.

С одной стороны, это открытие выставки костюма, а с другой — повод знаменитостям продемонстрировать свой вкус и изобретательность в подборе нарядов, соответствующих теме выставки.

Как сообщается на официальном сайте Met Gala, темой этого года послужило эссе Сюзан Зонтаг "Заметки о кэмпе". Выставка исследует эстетику с "элементами иронии, юмора, пародии, стилизации, выдумки, театральности и преувеличенности".

Леди Гага устроила целое представление с раздеванием, Билли Портер предстал в образе Клеопатры в окружении подданных, Кэти Перри удивила всех костюмом-люстрой, Джаред Лето появился с копией своей головы в руках.