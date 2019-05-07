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Ничто не слишком. Гости ежегодного бала Met Gala — 2019

Кэти Перри в люстре, Джаред Лето с головой в руках и многоглазый Эзра Миллер — в галерее ТАСС
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Описание
Диана фон Фюрстенберг и Кэти Перри
© John Lamparski/Getty Images
Билли Портер
© John Lamparski/Getty Images
Эбби Ли Кершоу
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Трэйси Эллис Росс
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Джордан Рот
© Evan Agostini/Invision/AP
Эзра Миллер
© Charles Sykes/Invision/AP
Бенедикт Камбербэтч и София Хантер
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Лупита Нионго
© Charles Sykes/Invision/AP
Леди Гага
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Леди Гага
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Чар Дефранческо, Марк Джейкобс и Лиццо
© Charles Sykes/Invision/AP
Карди Би
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Джаред Лето
© Charles Sykes/Invision/AP
Дженнифер Лопес
© Charles Sykes/Invision/AP
Флоренс Уэлч
© Evan Agostini/Invision/AP
Джулия Гарнер
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Коди Ферн
© Charles Sykes/Invision/AP
Мэделин Петш
© Evan Agostini/Invision/AP
Зендая и Ло Роач
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Гвен Стефани и Джереми Скотт
© Charles Sykes/Invision/AP
Кори Гэмбл, Крис Дженнер, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Кендалл и Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
© Charles Sykes/Invision/AP
Эль Фэннинг
© Evan Agostini/Invision/AP
Лили Рейнхарт и Хейли Бибер
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

6 мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялось одно из самых увлекательных и ярких событий мира моды — ежегодный бал Института костюма Met Gala. 

С одной стороны, это открытие выставки костюма, а с другой — повод знаменитостям продемонстрировать свой вкус и изобретательность в подборе нарядов, соответствующих теме выставки.

Как сообщается на официальном сайте Met Gala, темой этого года послужило эссе Сюзан Зонтаг "Заметки о кэмпе". Выставка исследует эстетику с "элементами иронии, юмора, пародии, стилизации, выдумки, театральности и преувеличенности".

Леди Гага устроила целое представление с раздеванием, Билли Портер предстал в образе Клеопатры в окружении подданных, Кэти Перри удивила всех костюмом-люстрой, Джаред Лето появился с копией своей головы в руках.

 

 

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