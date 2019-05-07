Крымская полиция получила первый быстроходный катер проекта "Мангуст"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Катер проекта "Мангуст" прибыл в Севастопольское линейное отделение полиции из Новороссийска, он позволит бороться с браконьерами и оперативно доставлять следственные группы к месту ЧП. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе крымского ЛУ МВД РФ на транспорте.

"Быстроходный помощник предназначен для выполнения патрульных, инспекционных, спасательных и оперативно-разыскных мероприятий в морской акватории", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, использовать катер планируется по всему южному побережью Крыма для борьбы с браконьерами. На катере установлена компьютерная и цифровая техника: прибор для измерения температуры в любой точке на поверхности, видеорегистраторы и система GPS. "Он существенно облегчит задачи транспортной полиции по реагированию на изменения в оперативной обстановке, например, доставке следственно-оперативной группы к недоступному с суши месту чрезвычайного происшествия", - приводит пресс-служба слова начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте Дениса Никанорова.

Кроме того, для более эффективной работы транспортных полицейских на бортах размещены фара-искатели, предусмотрена возможность подходов катера к неподготовленному берегу, высадка полицейских с бортов и кормы судна. Катер может разгоняться до 100 км/ч.

"Это первый катер такого класса, современный и позволяющий осуществлять патрулирование в море в течение 2-3 суток. Ранее катеров такого класса у нас не было. На вооружении управления состоят три катера меньшего класса в Керчи, Севастополе и Ялте", - сообщили ТАСС в пресс-службе линейного управления МВД РФ.

В новость были внесены изменения (12:52 мск) - добавлены подробности.