На берег Куршской косы под Калининградом выбросило сотни погибших из-за тумана дроздов

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Сотни погибших дроздов выбросило Балтийское море на побережье Куршской косы в Калининградской области. Птицы погибли, сбившись с пути из-за тумана, сообщила во вторник пресс-служба национального парка "Куршская коса".

Останки нескольких сотен птиц обнаружили на участке протяженностью в 2 км в районе поселка Рыбачий.

"Причина массовой гибели птиц связана с погодными условиями. 27 апреля 2019 года был сильный туман, в это время шла массовая ночная миграция певчих дроздов над Балтикой. В туманную погоду птицы теряют ориентацию в пространстве, гибнут и падают в воду", - говорится в сообщении.

По данным дирекции нацпарка "Куршская коса", гибель пернатых во время их миграции наблюдается не впервые. В 2013 году на берег косы выбросило большое количество дроздов и зябликов.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 метров). На косе работает полевой стационар Биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению путей их миграции. Территория нацпарка включена в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.