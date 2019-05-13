Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

С 13 мая в Москве начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Зачем это делают каждый год, где получить информацию о своей квартире и когда прекратятся массовые отключения горячей воды — в материале ТАСС.
Зачем каждый год в Москве отключают горячую воду?
Отключение горячей воды необходимо для проверки системы теплоснабжения столицы и ее подготовки к отопительному сезону.
Какие именно работы проводятся?
Летом проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.
Как надолго отключают воду?
Максимальный срок, на который отключают горячую воду, — десять дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения — от одного до девяти дней.
При этом до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше — на 21 день.
Есть ли дома, где воду не отключают?
Да. Но при этом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, районов, где воду не будут отключать вообще, в этом году нет.
Возможна ситуация, когда на одной и той же улице в одном доме горячую воду отключат, а в другом — нет.
Почему так получается? И почему различаются сроки отключения воды?
Это связано с состоянием коммуникаций и оборудования. Есть участки, где установлено новое оборудование, но даже его необходимо обслуживать. Здесь срок отключения может составлять один день. Есть участки, где, к примеру, насосы, двигатели и теплообменники требуют замены. Соответственно, проведение более масштабных работ требует более продолжительного срока отключения.
Когда закончатся ремонтно-профилактические работы, требующие отключения воды?
Подготовка к следующему отопительному периоду завершится в конце августа.
Как узнать, когда и на сколько дней в моем доме отключат воду?
Узнать сроки отключения горячей воды можно на сайте портале мэра и правительства Москвы (mos.ru). Нужно ввести адрес дома, и система покажет дату отключения. Сервис доступен всем пользователям, предварительная регистрация не требуется.
Срок проведения профилактических работ указан в полных сутках, то есть с 00:00 даты начала отключения горячей воды до 23:59 даты окончания отключения водоснабжения.
Нужно ли как-то подготовиться к отключению горячего водоснабжения?
Если в квартире установлены счетчики, специалисты советуют перекрывать стояк горячей воды на весь период отключения, в противном случае холодная вода, текущая из открытого по привычке крана, будет тарифицироваться как горячая.
Когда прекратятся массовые отключения горячей воды?
Программа развития теплоснабжения Москвы, предполагающая замену старых труб на новые трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, рассчитана до 2020 года. В 2021 году массовых летних отключений горячей воды в Москве практически не будет. Максимум на три дня и только точечно.
В большинстве стран мира плановых отключений горячей воды нет из-за отсутствия систем централизованного горячего водоснабжения. Обычно в дома подается только холодная вода, которая на месте подогревается бойлерами. Локальные водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах (индивидуальное отопление), либо в подвалах многоэтажных домов (общее домовое отопление, которое включается домуправлением). В частных домах также имеются свои котельные.
Системы централизованного горячего водоснабжения наиболее широко распространены в государствах бывшего СССР, Восточной Европе, скандинавских странах и Канаде. В странах Евросоюза в домах с центральным горячим водоснабжением ежегодные отключения горячей воды для профилактического и капитального ремонта на системах теплоснабжения производятся на короткий срок. Например, в Риге — от нескольких часов до двух-четырех дней (максимум — на неделю), в Таллине — на один-два дня. В Праге горячую воду отключают на четыре-пять дней, а на новых участках теплосети — лишь на несколько часов. В Хельсинки горячая вода отключается только в случае аварий на тепломагистралях.
Среди стран СНГ наиболее продолжительное плановое отключение горячего водоснабжения производится в Молдавии. Горячую воду в большинстве городов отключают на месяц, в некоторых населенных пунктах — на два, в период с июня по август. В связи с высокой стоимостью централизованного горячего водоснабжения жители многих домов отказываются от него, предпочитая устанавливать индивидуальные приборы нагрева воды и отопления.
На Украине плановые отключения горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей и проведением их планового ремонта происходят ежегодно. Например, в 2019 году горячее водоснабжение в Киеве начали отключать уже в апреле. Плановое отключение продлится по август. Обычно без горячей воды жители остаются на две недели. Такая же ситуация в объектах социального назначения: детских садах, школах, медицинских учреждениях. В некоторых городах Украины горячее водоснабжение отключают из-за больших долгов компаний-теплопроизводителей за газ.
В Белоруссии отключение производят ежегодно в период с мая по август на две недели, однако в некоторых районах Минска эти сроки сокращены до 10–12 дней.
Подготовлено при участии ТАСС-Досье