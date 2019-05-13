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Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

© Григорий Сысоев/ТАСС

С 13 мая в Москве начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Зачем это делают каждый год, где получить информацию о своей квартире и когда прекратятся массовые отключения горячей воды — в материале ТАСС.

Зачем каждый год в Москве отключают горячую воду?

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Отключение горячей воды необходимо для проверки системы теплоснабжения столицы и ее подготовки к отопительному сезону.

Какие именно работы проводятся?

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Летом проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка. 

Как надолго отключают воду?

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Максимальный срок, на который отключают горячую воду, — десять дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения — от одного до девяти дней.

При этом до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше — на 21 день.

Есть ли дома, где воду не отключают?

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Да. Но при этом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, районов, где воду не будут отключать вообще, в этом году нет

Возможна ситуация, когда на одной и той же улице в одном доме горячую воду отключат, а в другом — нет. 

Почему так получается? И почему различаются сроки отключения воды?

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Это связано с состоянием коммуникаций и оборудования. Есть участки, где установлено новое оборудование, но даже его необходимо обслуживать. Здесь срок отключения может составлять один день. Есть участки, где, к примеру, насосы, двигатели и теплообменники требуют замены. Соответственно, проведение более масштабных работ требует более продолжительного срока отключения.

Когда закончатся ремонтно-профилактические работы, требующие отключения воды?

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Подготовка к следующему отопительному периоду завершится в конце августа.

Как узнать, когда и на сколько дней в моем доме отключат воду?

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Узнать сроки отключения горячей воды можно на сайте портале мэра и правительства Москвы (mos.ru). Нужно ввести адрес дома, и система покажет дату отключения. Сервис доступен всем пользователям, предварительная регистрация не требуется.

Срок проведения профилактических работ указан в полных сутках, то есть с 00:00 даты начала отключения горячей воды до 23:59 даты окончания отключения водоснабжения.

Нужно ли как-то подготовиться к отключению горячего водоснабжения?

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Если в квартире установлены счетчики, специалисты советуют перекрывать стояк горячей воды на весь период отключения, в противном случае холодная вода, текущая из открытого по привычке крана, будет тарифицироваться как горячая.

Когда прекратятся массовые отключения горячей воды?

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Программа развития теплоснабжения Москвы, предполагающая замену старых труб на новые трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, рассчитана до 2020 года. В 2021 году массовых летних отключений горячей воды в Москве практически не будет. Максимум на три дня и только точечно.

Опыт других стран

В большинстве стран мира плановых отключений горячей воды нет из-за отсутствия систем централизованного горячего водоснабжения. Обычно в дома подается только холодная вода, которая на месте подогревается бойлерами. Локальные водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах (индивидуальное отопление), либо в подвалах многоэтажных домов (общее домовое отопление, которое включается домуправлением). В частных домах также имеются свои котельные.

Системы централизованного горячего водоснабжения наиболее широко распространены в государствах бывшего СССР, Восточной Европе, скандинавских странах и Канаде. В странах Евросоюза в домах с центральным горячим водоснабжением ежегодные отключения горячей воды для профилактического и капитального ремонта на системах теплоснабжения производятся на короткий срок. Например, в Риге — от нескольких часов до двух-четырех дней (максимум — на неделю), в Таллине — на один-два дня. В Праге горячую воду отключают на четыре-пять дней, а на новых участках теплосети — лишь на несколько часов. В Хельсинки горячая вода отключается только в случае аварий на тепломагистралях.

Среди стран СНГ наиболее продолжительное плановое отключение горячего водоснабжения производится в Молдавии. Горячую воду в большинстве городов отключают на месяц, в некоторых населенных пунктах — на два, в период с июня по август. В связи с высокой стоимостью централизованного горячего водоснабжения жители многих домов отказываются от него, предпочитая устанавливать индивидуальные приборы нагрева воды и отопления.

На Украине плановые отключения горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей и проведением их планового ремонта происходят ежегодно. Например, в 2019 году горячее водоснабжение в Киеве начали отключать уже в апреле. Плановое отключение продлится по август. Обычно без горячей воды жители остаются на две недели. Такая же ситуация в объектах социального назначения: детских садах, школах, медицинских учреждениях. В некоторых городах Украины горячее водоснабжение отключают из-за больших долгов компаний-теплопроизводителей за газ.

В Белоруссии отключение производят ежегодно в период с мая по август на две недели, однако в некоторых районах Минска эти сроки сокращены до 10–12 дней.

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Подготовлено при участии ТАСС-Досье

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