Эксперт: плата за вывоз ТКО в разных регионах России различается в 27 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Размер тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в разных регионах России вырос и различается в 27 раз. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров на совещании по вопросам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Следует отметить, что после внедрения новой системы обращения с отходами произошло повышение платы на услугу. По некоторым оценкам, размеры тарифов на вывоз мусора в регионах различается, прошу обратить внимание, почти в 27 раз", - сказал Майоров.

Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить сельским поселениям, которые ранее вообще не платили за вывоз отходов. Таким образом, у людей появился новый вид платежа. Транспортная компонента составляет большую часть тарифа. Необходимо проработать вопрос снижения платы для жителей субъектов с низкой плотностью населения и большими расстояниями.

Собираемость тарифов за вывоз ТКО, по словам Майорова, за последние несколько месяцев выросла до 30-50%. В январе 2019 года она составляла около 5-10%.

В России ликвидированы три четверти несанкционированных свалок

Почти 30 тыс. несанкционированных свалок ликвидированы в России к концу 2018 года, что составляет 75% от выявленного числа.

"В 2018 году инспекторами территориальных органов Росприроднадзора проведено более 4 тыс. рейдов, в ходе которых были выявлены места несанкционированного размещения отходов. К концу 2018 года было ликвидировано почти 30 тыс. свалок, что составляет 75% от числа выявленных", - сказал Майоров.

Он отметил, что нелегальные свалки мешают работе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так называемые "черные мусорщики", которые незаконно свозят ТКО на нелегальные полигоны, влияют на формирование тарифа, повышая его. Часть официальных полигонов принимают отходы у незарегистрированных компаний.

С 1 января в России началась реформа системы утилизации мусора. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы на отрасли были пересмотрены так, чтобы обеспечить сортировку, переработку мусора и предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.

Сейчас к реформе подключились 72 субъекта РФ из 85. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

В новость были внесены изменения (12:42 мск) - изменен заголовок, добавлена информация о плате за вывоз ТКО.