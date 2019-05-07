Беглов попросил блокадников стать консультантами в организации сети филиалов Музея блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил участников Международной ассоциации общественных организаций блокадников стать консультантами и помощниками в создании филиальной сети Музея обороны и блокады Ленинграда в разных городах страны. Соответствующее предложение он высказал во вторник на пленарном заседании 27-го съезда ассоциации в Смольном.

"Музей обороны и блокады Ленинграда на старом месте (в Соляном переулке) расширяет свою филиальную сеть и будет продолжать работать как центральный музей, как хранитель памяти о нашем блокадном городе. Вы представляете разные регионы нашей страны. Я попросил бы вас быть нашими консультантами в части тех регионов, где вы проживаете, чтобы вы тоже могли посмотреть, оказать содействие, проинформировать нас. Для нас это была бы большая помощь и большая поддержка", - сказал Беглов, обращаясь к участникам съезда.

Врио губернатора напомнил, что многие организации и предприятия города в годы войны были эвакуированы в разные города страны. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы там организовать тоже филиальную сеть нашего Музея обороны и блокады Ленинграда. Во всех городах будем помогать делать экспозиции, обмениваться этими экспозициями", - отметил он.

В апреле врио губернатора Петербурга предложил создать музеи, посвященные обороне и блокаде Ленинграда, в странах СНГ, представители которых помогали защищать город во время Великой Отечественной войны. Его предложение поддержали участники пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, состоявшегося в Таврическом дворце 19 апреля. Ранее Беглов предложил создавать филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда на предприятиях, которые работали в городе в годы войны.

Выступая на пленарном заседании съезда, Беглов отметил, что для поддержки и финансирования деятельности филиальной сети музея будет создан специальный фонд, который будет формироваться за счет пожертвований благотворителей.

О музее

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее жители города передавали из своих семейных архивов. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов.

В январе было объявлено, что на создание новой расширенной экспозиции музея в зданиях Соляного городка распоряжением президента России в 2019 году выделено 150 млн рублей. Открытие музея после ремонта запланировано на начало сентября, когда будут проходить мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.

О съезде

По данным пресс-службы петербургской администрации, к участию в съезде ассоциации, который будет проходить по 10 мая, приглашены 75 блокадников из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Украины и США.

Международная ассоциация общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда создана в 1991 году. Объединение осуществляет международную деятельность по защите интересов блокадников, проживающих в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, а также сохранению и увековечиванию памяти героического подвига жителей блокадного Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Ассоциация объединяет представителей блокадников 109-и городов РФ и других стран, ее съезд проводится в Петербурге ежегодно с 1992 года при организационном и финансовом содействии комитета по социальной политике и комитета по внешним связям города.