{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев сообщил о скором утверждении новых правил признания человека инвалидом

Планируется также поэтапно переходить к электронному обмену необходимыми для этого документами, отметил премьер

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о скором утверждении новых правил признания человека инвалидом, которые переведут многие процедуры в онлайн и сократят сроки.

"В ближайшее время выйдет документ: я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом", - сказал он, открывая заседание правительства РФ. Премьер напомнил, что этот вопрос обсуждался во время его встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

"Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования", - отметил Медведев, назвав это очень важным решением. "Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", - добавил глава кабинета министров.

Медведев подчеркнул, что необходимо облегчить жизнь инвалидам, чтобы они могли оформить все необходимые свидетельства через портал госуслуг, а не ходить по инстанциям и собирать дополнительные справки.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Крымская полиция получила первый быстроходный катер проекта "Мангуст"
Его планируется использовать по всему южному побережью для борьбы с браконьерами
Читать полностью