МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о скором утверждении новых правил признания человека инвалидом, которые переведут многие процедуры в онлайн и сократят сроки.

"В ближайшее время выйдет документ: я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом", - сказал он, открывая заседание правительства РФ. Премьер напомнил, что этот вопрос обсуждался во время его встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

"Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования", - отметил Медведев, назвав это очень важным решением. "Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", - добавил глава кабинета министров.

Медведев подчеркнул, что необходимо облегчить жизнь инвалидам, чтобы они могли оформить все необходимые свидетельства через портал госуслуг, а не ходить по инстанциям и собирать дополнительные справки.