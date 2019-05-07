Почти 60 полевых кухонь установят для участников акции "Бессмертный полк" в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы обеспечат участников патриотической акции "Бессмертный полк" водой и горячим питанием. На маршруте следования колонн будет работать 58 полевых кухонь, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Участники шествия "Бессмертного полка" в столице 9 мая будут обеспечены горячей пищей и водой. На пути следования колонн развернут 23 точки питания в составе 58 полевых кухонь. Будет обеспечена раздача бутылок питьевой воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участников акции заготовлено 4,6 т крупы, 1,75 т тушенки и 58 кг чая.

Как сообщалось, участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая в Москве примут около 1 млн человек.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.