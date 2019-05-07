У командира экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета выявили ожоги дыхательных путей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Командир экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево, получил ожоги верхних дыхательных путей. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Командир воздушного судна Денис Евдокимов остается на лечении в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Диагноз - ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства. Евдокимов участвовал в эвакуации пассажиров из горящего самолета.

В НИИ им. Н. В. Склифосовского также проходят лечение еще три члена экипажа, который состоял из пяти человек. Пятый - бортпроводник Максим Моисеев. Он погиб при спасении людей. Всего в больницах находятся 10 пострадавших в авиакатастрофе. У большинства из них ожоги и отравление продуктами горения.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.