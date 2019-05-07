Калужское УМВД проверит публикацию непристойных фотографий студенток в полицейской форме

ТАСС, 7 мая. УМВД по Калужской области проводит проверку по факту публикации в социальной сети фотографий, на которых девушки в полицейской форме с кадетскими погонами запечатлены в провокационных позах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии были опубликованы сразу в нескольких группах в социальной сети "ВКонтакте" 6 мая и вызвали широкий общественный резонанс. Однако через несколько часов после публикации были удалены.

"Полицейские проверят наличие оснований для ношения форменного обмундирования сотрудников полиции учащимися гражданской образовательной организации. В случае их отсутствия лица, допустившие нарушение действующего законодательства, будут привлечены к административной ответственности по ст. 17.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Незаконное ношение форменной одежды". Также в ходе проверки будет дана процессуальная оценка действиям (бездействию) организаторов образовательного процесса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УМВД, девушки являются студентками Юридического полицейского колледжа Калуги, который не является ведомственным учебным заведением. Кроме того, региональное управление полиции не осуществляет шефство над его студентами.