Генпрокуратура отметила плохое информирование населения при реализации проекта "Шиес"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура отметила плохое информирование жителей Архангельской области при реализации проекта экотехнопарка "Шиес". Об этом во вторник сообщил журналистам первый замгенпрокурора страны Александр Буксман на совещании по вопросам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке в Екатеринбурге.

Ранее власти региона сообщили о планах строительства экотехнопарка в Ленском районе на юге Архангельской области рядом с Республикой Коми, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

"Архангельская проблема - это проблема, как и многие другие, возникла, потому что с людьми не работали. Людям нужно объяснить, не ночью привозить что-то разгружать, а объяснить, что, когда и почему. В данном случае серьезное упущение в работе с людьми", - сказал Буксман.

Ситуация со строительством экотехнопарка "Шиес" находится на контроле комитета Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике. Об этом во вторник сообщил его председатель Алексей Майоров на совещании по вопросам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке в Екатеринбурге.

"Острой остается ситуация в Архангельской области в связи со строительством экотехнопарка на станции Шиес, куда должны поступать на переработку и захоронение отходы из Москвы. Вопрос об экологической безопасности данного объекта поднимался в Совете Федерации на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, 18 марта все это происходило. Мы ситуацию взяли на контроль, ситуация по-прежнему напряженная", - сказал Майоров.

Об экотехнопарке "Шиес"

О планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области объявили администрация региона и правительство Москвы. Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся до февраля 2020 года.

Жители региона выступают против "Шиеса", полагая, что строительство подобного технопарка является нарушением природоохранного законодательства. Митинги против строительства полигона прошли в Архангельской области в декабре 2018 года, феврале и апреле 2019 года. Власти Архангельской области подчеркнули, что почва с преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка в районе предполагаемого строительства не позволит фильтратам попасть в водоносный слой почвы или в ближайшую реку Вычегда. Экспертизы, подтверждающие безопасность, были проведены осенью 2018 года.