Беглов предложил расширить условия присвоения статуса жителя блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил присваивать статус жителя блокадного Ленинграда всем, кто родился и прожил в блокадном городе хотя бы один день. Такое предложение, поступившее к нему от группы блокадников, он представил во вторник на заседании съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников.

В настоящее время к жителям блокадного Ленинграда относятся те, кто в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года прожил в городе не менее четырех месяцев. Беглов отметил, что группа блокадников обратилась к нему с просьбой присваивать такой статус и тем, кто родился в блокадном Ленинграде и прожил в городе менее четырех месяцев.

"Я бы хотел посоветоваться. Если такое решение будет принято, поручу рассмотреть вопрос, выявить, сколько этих людей сейчас проживает в городе, и приравнять их к жителям блокадного Ленинграда. На мой взгляд, это было бы правильно", - сказал Беглов, обращаясь к участникам съезда.

Предполагается, что статус "Житель блокадного Ленинграда" будут давать только тем, кто в настоящее время живет в Петербурге. Они не будут пользоваться федеральными льготами, но будут в полной мере получать льготы, предусмотренные на городском уровне.

Согласно данным комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, по состоянию на середину апреля в городе проживают 78,3 тыс. жителей блокадного Ленинграда.

О съезде

По данным пресс-службы петербургской администрации, поучаствовать в съезде, который будет проходить по 10 мая, пригласили 75 блокадников из субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Украины и США.