Врезавшийся в машину полицейских в центре Москвы мужчина оказался гражданином Италии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Водитель, который столкнулся с автомобилем патрульно-постовой службы полиции в Мерзляковском переулке в Москве, оказался гражданином Италии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне днем. Водитель внедорожника Land Rover Discovery в Мерзляковском переулке столкнулся с автомобилем ППС, в результате чего трое патрульных были госпитализированы с переломами и ушибами. "Водителем внедорожника оказался гражданин Италии Анджелелли Конджедо Уго, 1973 года рождения. Он врезался в машину, принадлежащую ОВД по району Арбат", - сказал собеседник агентства.

По факту ДТП Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)".