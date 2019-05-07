Более 4 тыс. полицейских обеспечат порядок в ходе празднования годовщины Победы в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Наряд полиции в количестве 4,5 тыс. сотрудников будет обеспечивать общественный порядок в ходе празднования в столице 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Для обеспечения охраны общественного порядка во время мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории города Москвы планируется задействовать наряд московской полиции в количестве 4,5 тыс. сотрудников, а также 5,5 тыс. человек приданных сил, 2 тыс. сотрудников народной дружины и 500 человек из числа частных охранных организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинологи со служебными собаками проверят все праздничные площадки, а также расположенные поблизости подвалы и чердаки.

В ведомстве добавили, что для обеспечения общественного порядка в ходе проведения военного парада 9 мая будет задействовано 1100 полицейских, а 60 кинологов со служебными собаками проведут предварительное обследование территории.

Всего в период празднования годовщины Победы в Москве состоится около 200 крупных мероприятий в центре города, в административных округах, парках и учреждениях культуры.