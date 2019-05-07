Нижегородцы увидят в День Победы фигуры высшего пилотажа в исполнении МиГ-29

ТАСС, 7 мая. Истребитель МиГ-29 продемонстрирует фигуры высшего пилотажа во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

"Особой частью Дня Победы станет уникальное авиашоу. Фигуры высшего пилотажа покажет нижегородцам самолет МиГ-29. Удобнее всего за этим будет наблюдать с Нижневолжской набережной. Там самолет поприветствует участников "Бессмертного полка", - цитируются в сообщении слова Никитина.

Губернатор отметил, что праздничные мероприятия 9 мая пройдут во всех районах Нижегородской области. "По предварительным данным, общее число участников всех мероприятий превысит 650 тыс. человек", - отметил он.

На площади Минина и Пожарского 9 мая впервые пройдет концерт "Военные песни у Кремля". В нем будут участвовать непрофессиональные певцы, которые были отобраны по результатам кастинга. Они исполнят песни военных лет с профессиональными певцами и коллективами, отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в параде Победы в Нижнем Новгороде примут участие более 1,1 тыс. человек и около 60 единиц военной техники.