Организаторы ожидают участие 40 тыс. человек в шествии "Бессмертного полка" в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая./ТАСС/. Участие 40 тыс. человек ожидают организаторы традиционного шествия "Бессмертного полка" в Симферополе 9 мая, оно может продлиться около четырех часов, сообщил во вторник журналистам координатор акции Сергей Мельник.

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"В шествии примут участие 40 тыс. человек, которые будут нести портреты родных и близких. По опыту прошлых лет можно говорить, что шествие займет около четырех часов", - сообщил он.

По словам Мельника, в Крыму шествие впервые было организовано в 2013 году, его инициаторами выступили журналисты крымских СМИ. Тогда участие в акции приняли около 100 человек.

В Министерстве внутренней политики, информации и связи республики ТАСС сообщили, что 9 мая шествие "Бессмертного полка" пройдет во всех населенных пунктах полуострова. Центральные мероприятия празднования Дня Победы пройдут в Симферополе, где состоится военный парад. В нем примут участие военнослужащие Симферопольского гарнизона, Черноморского флота, МВД, Росгвардии, МЧС, а также около 40 единиц военной техники, среди них комплекс С-400 "Триумф", системы залпового огня "Град", бронетранспортеры и бронеавтомобили.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.