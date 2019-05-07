{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Топилин не видел предложений о продлении программы маткапитала до 2025 года

Ранее с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Глава Минтруда Максим Топилин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава Минтруда Максим Топилин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что не знаком с предложением о продлении программы материнского капитала до 2025 года.

На эту тему
Что нужно знать о пенсии и материнском капитале

"Я его не видел", - сказал он во вторник журналистам.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи Совета законодателей c президентом РФ Владимиром Путиным в конце апреля предложила российскому лидеру продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года.

Программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала ежегодно индексируется и сейчас составляет 453 тыс. рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаТопилин, Максим Анатольевич
День Победы - 2019
"Диктант Победы" написали школьники во Вьетнаме
Участникам диктанта предстояло ответить на 20 вопросов
Читать полностью