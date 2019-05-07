Кандидатов на должности главврачей липецких медучреждений выберут по результатам конкурса

ЛИПЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Управление здравоохранения Липецкой области проведет открытый конкурс, по результатам которого будут выбраны кандидаты на должности руководителей медицинских учреждений региона. Об этом сообщил во вторник ТАСС временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Впервые в истории медицины Липецкой области пройдет межрегиональный конкурс, победители которого войдут в кадровый резерв и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских учреждений региона", - сказал Артамонов. По его словам, в конкурсе, получившем название "Лидерздрав-2019", могут принять участие не только жители Липецкой области, но и жители соседних регионов.

Согласно правилам смотра, в период до 31 мая все желающие должны представить в местное управление здравоохранения заявление, анкету, самопрезентацию, справку об отсутствии судимости, сведения об участии в социально значимых программах и конкурсах профмастерства, внедренческом опыте и любые другие материалы, свидетельствующие о профессиональном росте и повышении квалификации.

"В рамках второго этапа документы каждого из кандидатов будут рассмотрены, и будет принято решение об их допуске или недопуске к следующим испытаниям", - пояснили в пресс-службе. Далее успешных соискателей ждет собеседование, а также несколько очных и заочных заданий, по итогам выполнения которых не позднее 26 июля конкурсная комиссия объявит о победителях.

"Цель конкурса - выявить наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, располагающих опытом практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями", - заметил Артамонов.