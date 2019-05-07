"Диктант Победы" написали в Нур-Султане на площадке Российского центра науки и культуры

НУР-СУЛТАН, 7 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" прошел в столице Казахстана на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК). Его участниками стали порядка 50 человек: представители общественных организаций, Национальной волонтерской сети Казахстана, учителя, работники библиотек, школьники и студенты, активно поддержавшие недавний проект РЦНК "Читаем Блокадную книгу". Все они получили дипломы участника диктанта и художественные книги о Великой Отечественной войне.

"Идея "Диктанта Победы" максимально проста - привлечь внимание к истории Великой Отечественной войны. К сожалению, в последнее время в школьных и университетских программах этой теме уделяется не слишком большое внимание. Тем не менее, история Великой Отечественной войны чрезвычайно важна, чтобы осознать наше великое прошлое", - рассказал ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Константин Воробьёв.

Он отметил, что проведение диктанта вызвало большой интерес, прежде всего, у старшеклассников, которым любопытно, что из себя представляют те или иные страницы нашей общей истории. "В целом интерес к Великой Отечественной войне в Казахстане высок. Мы видим, как внимательно и бережно здесь относятся к нашему прошлому, в каком порядке находятся воинские мемориалы. В республике с огромным уважением относятся к ветеранам, хранят память о подвигах 28-ми панфиловцев, Алии Молдагуловой, Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой и других героев", - пояснил Воробьёв.

Ключевые события

Диктант прошел в форме тестирования. Участникам предложили ответить на вопросы о ключевых событиях войны, а также о литературных произведениях и фильмах на эту тему. Результаты акции будут опубликованы 12 июня - в День России. Участники также посетили выставку в РЦНК "Сталинград - символ мужества и отваги", подготовленную музеем-заповедником "Сталинградская битва".

"Идея мероприятия мне очень понравилась, потому что мы, молодежь, должны ценить мирное небо над головой, помнить, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, и никогда не забывать свою историю", - поделился впечатлениями участник диктанта, студент Евразийского национального университета по имени Султанбек.

"Диктант Победы" при поддержке представительства Россотрудничества также прошел в других городах Казахстана: Алма-Ате, Степногорске, Усть-Каменогорске и Атырау. Организаторами "Диктанта Победы" являются Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".