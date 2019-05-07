Ежегодный автопробег "Дорогами Победы" собрал в Калининграде более 500 человек

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Более 500 человек на автомобилях, автобусах и мотоциклах, украшенных Знаменами Победы и флагами России, отправились по маршруту патриотической акции "Дороги Победы" в Калининградской области. За два дня участники автопробега преодолеют около 1 тыс. км, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) Тамара Волкова.

"Юбилейная патриотическая акция пролегает по шести маршрутам: помимо Калининграда сегодня автоколонна вышла из города Советск, завтра к пробегу подключатся Черняховск, Гусев, другие города. Общая протяженность автопробега - почти 1 тыс. километров, к акции привлечено более 100 различных транспортных средств", - сказала Волкова.

Местом старта автопробега, который в 2019 году проходит 15-й раз, стала площадь имени маршала Александра Василевского, командовавшего 3-м Белорусским фронтом и руководившего штурмом Кенигсберга. На площади, 40 лет назад получившей имя прославленного военачальника, размещены мемориальные доски с фамилиями 216 Героев и 20 дважды Героев Советского Союза.

По словам Волковой, по пути следования автоколонн к участникам акции присоединятся местные жители, чтобы вместе почтить память и отдать дань уважения и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Среди участников - ветераны, воины-интернационалисты, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ, юнармейцы и представители общественных организаций, журналисты.

Они побывают более чем в 50 городах и селах области, на территории которых находятся мемориалы и братские могилы советских солдат и офицеров, павших во время Восточно-Прусской наступательной операции. Там пройдут митинги и концерты памяти.

Во вторник вечером первый этап автопробега протяженностью 260 километров завершится у памятника 1200 героям-гвардейцам - главного воинского мемориала в Калининграде.