В Казань доставили лампаду с Вечным огнем от Могилы Неизвестного Солдата

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Лампаду с Вечным огнем от Могилы Неизвестного Солдата привезли в Казань и передали в новый мемориальный комплекс Великой Отечественной войны, открываемый после реконструкции в микрорайоне Юдино. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Во вторник в Казань прибыл поезд из Москвы, на котором привезли Вечный огонь от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Лампаду с Вечным огнем передали в новый мемориальный комплекс ВОВ в Юдино, который в среду откроют после реконструкции", - говорится в сообщении.

Начальник поезда Эдуард Мускаринов передал капсулу с огнем юнармейцам - учащимся школы №120. Вечный огонь у мемориала планируют зажечь на церемонии открытия комплекса.

Ко Дню Победы в Казани также приурочили торжественное открытие памятника труженикам тыла и труда. Автором монумента, установленного в парке Победы, стал скульптор Махмут Гасимов.