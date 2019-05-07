Молдавские поисковики вернули родственникам останки без вести пропавшего красноармейца

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил поисковиков за установление имени еще одного красноармейца, который числился без вести пропавшим. Об этом глава республики написал во вторник на своей странице в Facebook после состоявшейся в этот день торжественной церемонии прощания с рядовым 1145 стрелкового полка 353 стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта Михаилом Скоблиным.

"Выражаю благодарность общественным организациям "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" за проведение поисковых работ по выявлению неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Именно в результате этих поисков у села Раскаец района Штефан-Водэ были обнаружены останки трех воинов-красноармейцев, один из которых был идентифицирован как рядовой Михаил Скоблин, уроженец Томской области, считавшийся пропавшим без вести с августа 1944 года", - написал президент.

Солдата со всеми воинскими почестями проводили в последний путь. Церемония прошла во вторник в Центре военной истории и культуры Национальной армии при участии представителей администрации президента и депутатов Партии социалистов Республики Молдова.

Как уточнил руководитель историко-патриотического клуба Алексей Петрович, останки бойца были обнаружены в одиночной стрелковой ячейке на пахотном поле. Установить его имя удалось благодаря медали "За отвагу" и данным объединенной базы данных Министерства обороны РФ "Мемориал", где он значился наводчиком ручного пулемета. Как говорит выдержка из наградного листа, "при отражении атак противника на своем участке обороны не допустил ни одного немецкого солдата". Молдавским поисковикам удалось связаться с родственниками Скоблина, которые пожелали похоронить солдата на родине, в Томской области.

По данным молдавских поисковых отрядов, на территории республики находятся еще тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны, включая братские могилы. Только за два месяца этого года они обнаружили останки 15-и красноармейцев. Их имена установить не удалось, поэтому их останки будут упокоены в братских могилах.

Обычно это происходит на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Его построили в 2004 году у одноименного населенного пункта в излучине реки Днестр при содействии правительства Москвы и ряда областей России, Украины и Белоруссии в память об 11 тыс. советских солдат, погибших здесь в ходе Ясско-Кишиневской операции.