"Диктант Победы" написали в Праге дипломаты и школьники

ПРАГА, 7 мая. /ТАСС/. Всероссийский "Диктант Победы" прошел во вторник в Праге в средней школе при посольстве РФ в Чехии. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В написании диктанта приняли участие молодые дипломаты и учащиеся школы при посольстве РФ в Чехии. За партами в классе, специально выделенном для данного мероприятия дирекцией школы, находились увлеченные историей Отечества 25 молодых людей. Они ответили на 20 вопросов.

"Эти вопросы охватывали все этапы Великой Отечественной войны - от вероломного нападения фашистской Германии на СССР до освобождения 9 мая 1945 года войсками Красной армии Праги - столицы Чехии. Вопросы касались отражения войны в российском литературе и искусстве, а также ее исторического восприятия и сохранения в памяти народов РФ и зарубежных стран", - сообщил корреспонденту ТАСС проводивший диктант заместитель директора Российского центра науки и культуры в Праге Олег Солодухин.

Большинство участников диктанта досрочно справились с заданием. Им потребовалось не более получаса вместо отведенных на его выполнение 45 минут. Результаты диктанта будут объявлены 12 июня текущего года.

"Диктант Победы", посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне, во вторник прошел в российских регионах и 23 зарубежных странах.