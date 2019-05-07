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В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации марихуаны

Ранее правительство страны приняло норму о разрешении использования продукции на основе каннабиса в медицинских целях, но все еще не уверено в правильности этого решения

СИДНЕЙ, 7 мая. /ТАСС/. В Новой Зеландии объявили о проведении в 2020 году референдума, на котором жители страны должны сказать, стоит ли легализовать использование марихуаны в медицинских целях или отложить эту инициативу. Об этом сообщил министр юстиции Эндрю Литтл.

Он объявил участие в референдуме обязательным для всех, а чтобы добиться явки плебисцит запланировали на время всеобщих выборов. 

Министр юстиции при этом заверил, что результаты референдума по поводу марихуаны станут обязательными для исполнения. 

Лидер не входящей в правящую коалицию Национальной партии Новой Зеландии Саймон Бриджес в свою очередь заявил, что такими действиями правительство пытается отвлечь внимание от самих выборов.

Парламент Новой Зеландии на прошлой неделе принял закон, который разрешает людям с хроническими и неизлечимыми заболеваниями использовать продукцию на основе каннабиса в медицинских целях. Законодательная норма, принятая в третьем чтении, вступит в силу после получения королевской санкции. Приобрести лекарства на основе каннабиса можно будет по рецепту врача.

При этом власти все еще сомневаются, стоит ли это делать, и поэтому хотят узнать мнение всех жителей. К тому же провести такой референдум Лейбористская партия обещала на предыдущих парламентских выборах. Ее лидер, нынешний премьер-министр страны Джасинда Ардерн тогда призналась, что опасается ситуации, когда молодые люди получат доступ к этому продукту, который может им явно навредить. Референдум должен будет снять опасения главы правительства.

Теги
Новая ЗеландияАрдерн, Джасинда
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