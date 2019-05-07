В Российском центре науки и культуры в столице Словении прошла акция "Диктант Победы"

ЛЮБЛЯНА, 7 мая. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" прошла во вторник в столице Словении Любляне на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК). Как сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве Россотрудничества в Словении, диктант написали дипломаты РФ, члены их семей, проживающие на территории республики соотечественники, а также некоторые словенцы, владеющие русским языком.

"Сегодняшний диктант стал для всех нас хорошей возможностью освежить свои знания о войне, ее основных событиях, лицах и героях, - сообщила Валерия Кильпякова, сотрудница РЦНК, принимавшая участие в организации акции. - Лично мне мероприятие помогло вспомнить школьный курс истории, рассказы учителей и ветеранов о Победе".

Большинство участников справились с двумя десятками вопросов на тему событий Великой Отечественной войны за 20 минут вместо положенных 45. Основными задачами акции являются сохранение исторической памяти о событиях военного времени, и недопущение реабилитации нацизма, отметили в РЦНК.

Словения стала одной из 23 зарубежных стран, где в этом году при поддержке Россотрудничества проходит "Диктант Победы". Сама эта акция, приуроченная к годовщине Победы, проводится впервые и в России.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".