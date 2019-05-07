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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Актриса отметила, что основатель WikiLeaks отрезан от общения с внешним миром и не может поговорить даже со своими детьми

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не совершал насильственных действий, а потому не заслуживает столь сурового наказания в виде заключения в тюрьму усиленного режима. Об этом во вторник заявила актриса Памела Андерсон, которая посетила Ассанжа в тюрьме "Белмарш" на юго-востоке Лондона, информирует газета The Sun.

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Биография основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

"Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку он не совершал насильственных действий. Он невинный человек", - сказала актриса, указав, что Ассанж отрезан от общения с внешним миром и не в состоянии поговорить даже со своими детьми.

"Он хороший человек, невероятная личность. Я люблю его, не могу представить, через что он прошел", - отметила Андерсон. "Нам необходимо спасти ему жизнь", - добавила она.

Теги
СШАВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaks
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