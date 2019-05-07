"Диктант Победы" прошел на 1,4 тыс. площадок в России и за рубежом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" в рамках партийного проекта единороссов "Историческая память" прошла более чем на 1,4 тыс. площадок в России и за рубежом. Об этом журналистам сообщил во вторник член бюро высшего совета "Единой России", председатель общественного совета проекта "Историческая память" Сергей Нарышкин на центральной площадке акции в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

"Сегодня "Диктант Победы" проводится на 1376 площадках в нашей стране и на 46 площадках в зарубежных государствах. Мы очень рассчитываем, что этот проект получит свое продолжение и с каждым годом будет становиться все более массовым, сохраняя свою общественную составляющую", - сказал Нарышкин.

Старт акции в Музее Победы дал генерал-полковник в отставке, почетный профессор Академии военных наук, член Российского союза ветеранов Борис Уткин. Участников диктанта в Москве также поприветствовали координатор партпроекта "Историческая память", председатель оргкомитета "Диктанта Победы" Александр Хинштейн и первый замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина.

"Интерес к нашей акции большой, это свидетельствует о том, что такой формат действительно востребован и интересен людям как в России, так и за ее пределами. Акция, проводимая в этом году, является первой. И для нас крайне важно посмотреть на практике и оценить позитивные и негативные моменты для того, чтобы в полной мере подготовиться к ее широкомасштабному проведению уже к 75-летию Победы в следующем году. Мы рассчитываем, что к акции присоединится гораздо большее число территорий, муниципальных образований, гораздо большее число стран", - отметил Хинштейн.

Он напомнил, что участие в акции добровольное, она не имеет никакого отношения к политике. "Мы с удивлением и недоумением оцениваем заявления, которые сейчас распространяют отдельные так называемые негосударственные общественные организации, в частности организация "Голос", что якобы в ряде регионов принудительно заставляют учащихся принимать участие в политических акциях. Участие в "Диктанте Победы" сугубо добровольное", - пояснил Хинштейн.

Он добавил, что с 14:00 мск вторника у всех желающих есть возможность пройти тест в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

В свою очередь Баталина подчеркнула, что "Единая Россия" приглашает все общественные организации и политические силы включиться в проведение "Диктанта Победы". "Мы будем проводить его [диктант] каждый год. И каждый год будем стремиться к тому, чтобы и учителя, и ученики, и взрослые люди, и молодежь пропускали события Великой Отечественной войны через историю своих семей. <...> Я уверена, что у "Диктанта Победы" очень большое будущее, потому что каждый, кто сегодня пришел на площадки "Диктанта Победы", кто сегодня напишет этот диктант, откроет для себя что-то новое в истории Великой Отечественной войны", - заключила она.

"Диктант Победы" в регионах

На Дальнем Востоке "Диктант Победы" уже написали более 5 тыс. человек, он прошел в 11 регионах ДФО одновременно на 64 площадках. "Также площадки акции были развернуты и на территории четырех иностранных государств, которые по своему времени ближе к дальневосточному - это Китай, Монголия, Вьетнам и Казахстан. Там площадки открылись на базе учреждений Россотрудничества", - отметил Хинштейн.

Он добавил, что больше всего площадок было организовано в Якутии - 11 площадок в восьми муниципальных образованиях, в Бурятии и Хабаровском крае - по семь площадок.

К акции в Севастополе присоединился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Неслучайно местом проведения "Диктанта Победы" была выбрана Сапун-гора - место памяти и силы. В эти дни мы отдаем дань всем, кто отдал свои жизни в боях за свободу и независимость нашей большой страны. Мы вспоминаем тех, кто в тылу ковал эту Победу, кто восстанавливал нашу страну, город-герой Севастополь, народное хозяйство в послевоенные годы", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Диктант Победы" - большой проект, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. Он проводится впервые, организаторами являются партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы".

В России площадки диктанта организованы в административном центре каждого региона, в городах с населением от 500 тыс. человек, в городах воинской славы и городах-героях. Диктант проходит в форме тестирования, а задания для него разрабатывались профессиональными историками и посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства.

Итоги акции планируется подвести ко Дню России, 12 июня.