В Крыму подтвердили освобождение задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая./ТАСС/. Освобождение двух украинских рыбаков, задержанных в сентябре 2018 года российскими пограничниками за незаконное пересечение границы в Крыму, является жестом доброй воли России. Рыбаки уже отправились домой, сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

"Освобождение рыбаков - это жест доброй воли России по отношению к украинцам, которые являются для нас дружественным народом. Было решение суда в Джанкое в апреле, суд применил к ним меру пресечению в виде штрафа, хотя санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет", - отметила она.

Суд, по ее словам, зачел трехмесячное нахождение рыбаков под стражей. "Сейчас рыбаки направляются через границу домой, по моей информации", - сказала Лубина.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook об освобождении двух украинских рыбаков в соответствии с договоренностями с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Ранее пресс-служба Погрануправления ФСБ по региону сообщала, что сотрудники погранслужбы в сентябре 2018 года задержали двух нетрезвых рыбаков - граждан Украины, которые незаконно пересекли границу и причалили у крымского берега. Оба они жители села Стрелковое Генического района Херсонской области Украины. Украинцы были задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке. При осмотре у них на борту обнаружено около 20 кг рыбы кефалевых видов.