Репетиция парада с участием 2,6 тыс. человек завершилась в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада Победы завершилась на Театральной площади в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник сообщает с места события корреспондент ТАСС.

Открыли репетицию барабанщицы - воспитанницы Белокалитвинского кадетского корпуса, механизированную колонну возглавила легендарная военная техника времен Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 "Катюша". Всего в Ростове-на-Дону в парадном строю прошли более 2,6 тыс. военнослужащих Южного военного округа, представителей других силовых министерств и ведомств, кадеты, уточнили ТАСС в окружной пресс-службе.

В состав механизированной колонны включены более 60 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе впервые представлены бронеавтомобили "Тайфуненок" и "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ".

Также 9 мая по площади проедут бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", танки Т-72-Б3, буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Как сообщалось, в местах дислокации подразделений ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоятся 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего к проведению праздничных мероприятий, включая торжественные шествия в городах и населенных пунктах, в ЮВО будут привлечены более 23 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано около 550 единиц вооружения и военной техники.