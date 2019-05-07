На новый корпус больницы святой Марии Магдалины в Петербурге направят около 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направят на строительство нового корпуса одного из старейших медучреждений города, детской больницы святой Марии Магдалины, порядка 1 млрд рублей. Открыть новое подразделение планируется через три года, сообщил во вторник журналистам главврач учреждения Автандил Микава.

"Проект экспертизу прошел, одобрен. Мы планируем, что в этом году начнется строительство, я надеюсь, что в ближайшие два-три года мы порадуем горожан и гостей города этим новым корпусом. Стоимость строительства - сейчас речь идет о 700 млн рублей, может вырасти до 1 млрд - это бюджет города. Уже выделена первая часть, 50 млн рублей на строительно-монтажные работы", - сказал Микава.

Как пояснил главврач, по проекту новый корпус будет пятиэтажным, в нем расположатся отделения нефрологии, аллергологии, кардиологии и ревматологии по 40 коек. По словам Микавы, новый корпус позволит сконцентрировать отделения на одной территории - сейчас они размещены в разных частях Васильевского острова.

"Дублирование пищеблоков, лаборатории, управленческого аппарата, постоянно приходится передвигаться с одной линии на другую - это очень усложняет логистику. Сегодня оперативность в работе, само понятие оперативного управления оно страдает. И самое главное, что отделение на 14-й линии (которое переедет в новое здание) находится в корпусах более чем столетней постройки", - пояснил Микава. Он добавил, что в старом корпусе может появиться гостиница для родителей детей, проходящих лечение в учреждении.

7 мая в больнице также представили новый кабинет лучевой диагностики, который оборудован современным оборудованием. "Это полностью самый современный мультифункциональный рентгеноаппарат, который позволяет делать любые исследования с минимальной нагрузкой, абсолютно все снимки: зубов, черепа, грудной клетки, брюшной полости, полностью всего организма", - сказал ТАСС главврач и добавил, что технику закупили на 23 млн рублей за счет средств территориального фонда ОМС.

"С учетом того, что детство - это приоритет, нам необходимо, чтобы помещения соответствовали всем нормативам, мы заинтересованы в том, чтобы развивать больницу, в том числе и создавая новые корпуса, создавая новые отделения на площадке больницы святой Марии Магдалины. Есть целая программа оснащения медицинских учреждений, постепенно каждая детская больница будет иметь такой рентгенологический аппарат", - рассказала журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, которая во вторник посетила учреждение.

О больнице

Детская городская больница святой Марии Магдалины - одна из трех старейших больниц города Санкт-Петербурга, ей 190 лет. В больнице 14 отделений, отдел хирургии одного дня, лаборатории и аптека.