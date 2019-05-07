Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Варшаве

ВАРШАВА, 7 мая. /ТАСС/. Акцию "Бессмертный полк" в четвертый раз провели во вторник в Варшаве. Жители республики и российские соотечественники отдали дань памяти советским воинам, сражавшимся против фашизма в годы Второй мировой войны.

Участники шествия с георгиевскими ленточками, приколотыми на груди, и фотографиями своих родственников - солдат и офицеров - собрались на военно-мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены более 22 тыс. воинов, освобождавших Польшу от нацистских захватчиков. Под звуки песен военных лет они преодолели несколько сотен метров, отделяющих вход в комплекс от возвышающегося в конце аллеи 15-метрового гранитного обелиска.

К основанию стелы, где на мемориальной доске размещена надпись на двух языках "Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 годы", участники акции возложили цветы, почтив память павших минутой молчания. В шествии приняли участие несколько сотен человек. Среди них - представители дипломатического корпуса разных стран, ветераны, активисты общественных организаций, российские соотечественники и жители Варшавы.

Обязанность поляков

"Быть здесь - обязанность всех поляков, потому что Красная армия вместе с Войском Польским освободила Польшу от гитлеровцев. Здесь должны быть все поляки. Те люди отдали жизнь за то, чтобы мы могли ходить по этой земле", - сказал корреспонденту ТАСС ветеран польской армии Зигмунд Ковальчик.

"День Победы Красной армии над гитлеровским фашизмом дал Польше жизнь. Если бы не эта победа, нас как страны и народа не было бы", - отметил глава общественной организации "Польша-Россия" Ежи Смолиньский, напомнив, что целью Гитлера было полное уничтожение славянских народов. "Я глубоко уважаю тех, кто отдал жизнь за освобождение Польши - 600 тыс. молодых людей, которые были готовы к тому, чтобы жить, но погибли за наше будущее".

Передать память

Семья Панковых-Филатовых из Москвы четвертый год участвует в акции "Бессмертный полк". На 70-ю годовщину победы они с детьми шествовали в Москве, два года назад - в Берлине, а сейчас решили приехать в Варшаву. "Мы проехали весь боевой путь наших родственников", - подчеркнула в беседе с корреспондентом ТАСС Евгения Панкова-Филатова.

"Этот праздник, это шествие дает детям какой-то новый смысл. Они несут портреты своих дедов и бабушек, узнают историю. Очень важно передать это им", - указала она.

Как подчеркнул посол РФ в Польше Сергей Андреев, из года в год число участников акции "Бессмертный полк" в Варшаве не снижается, а растет. "Мы не ведем специальный подсчет. Но на глаз видно, что становится все больше участников. Это говорит о том, что память остается, что бы с ней ни делали, как бы ни старались переписать историю, перечеркнуть и забыть", - отметил он.