Медведев переназначил Кузьминова на пост ректора Высшей школы экономики

МОСКВА. 7 мая. ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев переназначил ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова на новый пятилетний срок.

"Я подписал распоряжение правительства по назначению вас ректором федерального образовательного учреждения "Высшая школа экономики" на пятилетний срок. Желаю вам успехов в руководстве этим очень важным для нашей страны высшим учебным заведением с высокой репутацией", - сказал он на встрече с Кузьминовым.

В свою очередь собеседник главы правительства поблагодарил за оказанное доверие и выразил мнение, что его переназначение является одобрением того курса, которым развивается университет. Кузьминов отметил, что правительство плотно работает с возглавляемым им вузом.

Он также коротко доложил Медведеву о развитии ВШЭ. "Фактически подошла к концу реализация действующей программы развития университета до 2020 года. В 2018 году выяснилось, что мы ее выполнили досрочно и фактически превратились из социально-экономического вуза, которым мы были в 2010 году, в классический университет. Мы развились, причем не просто развились, а стали одним из лидеров в математике", - рассказал ректора университета.

Медведев признался, что для него такой скачок в развитии вуза стал неожиданностью. "Я тоже долгое время смотрел на "вышку" как на классический, гуманитарный, социально-экономический университет, и тут я смотрю, что Ваши (студенты) участвуют в олимпиадах по программированию, по математике и достигают очень хороших результатов", - поделился Медведев.

Число студентов

Кузьминов отметил, что ВШЭ является одним из лидеров в гуманитарных исследованиях, в дизайне и коммуникациях. "Мы создали с Российской академией наук целый ряд инновационных факультетов на базе разных институтов РАН, где они сами себе хозяева, сами планируют свою деятельность и, фактически, выращивают себе смену", - сказал ректор университета.

По его словам, за прошедшие годы вуз удвоил количество студентов до 40 тыс., из которых 4700 - иностранцы. "Мы рассчитываем увеличить это за пять лет в два раза примерно до 8-9 тыс. человек", - сказал Кузьминов. Кроме того, он отметил, что вуз может похвастаться 35 тысячью слушателями дополнительных программ образования. "Но, что важнее, это то, что мы сейчас имеем 2,4 млн регистраций на онлайн курсы "вышки" по всем миру, из них значительно большая часть - это зарубежье, и около миллиона человек - это дальнее зарубежье, наши англоязычные курсы. У нас сотни тысяч регистраций в США, ЕС, в других развитых странах", - сказал Кузьминов.

В свою очередь Медведев отметил, что это является показателем качества образовательных программ вуза, если иностранные слушатели при всем разнообразии имеющегося у них выбора предпочитают курсы ВШЭ. Кузьминов указал, что его вуз наряду с Гарвардом и Стэнфордом одним из первых сделал ставку на цифровое образование.

Программа поддержки

Отдельно Кузьминов упомянул о создании за счет ресурсов ВШЭ развернутой программы поддержки российских региональных университетов и ученых.

"Мы обеспечиваем 300 стажировок от двух недель то трех месяцев региональных преподавателей, администраторов университетов, молодых исследователей за наш счет. Мы будем поддерживать до 30 сетевых программ, направляя опять же за наш счет наших молодых ученых и преподавателей. Мы, наконец, распространили формат, который мы с успехом применяли к своим ученым - это поддержка в написании статей в ведущие российские и международные журналы. Мы собираемся распространить это на ученых наших региональных вузов", - сказал ректор ВШЭ.

Кузьминов пояснил, что, по его мнению, те 25 российских вузов, которые получают поддержку от правительства, обязаны думать не только о том, что они делают в глобальном образовательном соревновании на международной арене, но и для поднятия российских региональных вузов.

В свою очередь Медведев согласился, что региональные вузы нуждаются в такого рода поддержке.