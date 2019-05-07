Уполномоченный по правам ветеранов начнет работу в Вологодской области летом

ВОЛОГДА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют летом 2019 года учредить в регионе должность уполномоченного по правам ветеранов и пенсионеров, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Я предлагаю ввести новую должность уполномоченного по защите прав ветеранов и пенсионеров при губернаторе Вологодской области с 1 июня 2019 года. Прошу ветеранские организации представить мне на утверждение кандидатуры главного по защите прав ветеранов и пенсионеров, до 1 июня решение должно быть принято", - сказал он на оперативном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, уполномоченный будет заниматься отстаиванием прав и законных интересов ветеранов и пенсионеров по аналогии с работой омбудсменов по правам человека и детей.

Кроме того, Кувшинников поручил, чтобы все ветеранские организации были обеспечены помещениями, телефонной связью и интернетом. "В преддверии Дня Победы я объезжал все районы, встречался с ветеранами и увидел, что, к сожалению, не во всех муниципалитетах к ветеранским организациям относятся с должным уважением. В некоторых муниципальных образованиях им не выделены помещения, [они] не обеспечены телефонами, интернетом. В некоторых муниципальных организациях руководители ветеранских организациях работают вообще на общественных началах и, соответственно, за свой труд не получают ни копейки", - отметил он.

Глава региона также поручил установить выплаты председателям советов подразделений ветеранов труда, войны, вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 10 тысяч руб. в месяц и ежегодное выделение по 100 тыс. рублей на городскую или районную ветеранскую организацию. Такие выплаты должны начаться с июня 2019 года для 28 ветеранских организаций - по одной в каждом муниципалитете.