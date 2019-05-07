Кабмин намерен выделить на жилье пострадавшим при пожарах в Забайкалье 450 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило проект распоряжения о выделении из резервного фонда 450 млн рублей на строительство и приобретение жилья для пострадавших при пожарах в Забайкальском крае. Об этом на совещании по выполнению указа президента РФ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев.

"На сегодняшнем заседании правительства принят проект распоряжения о выделении из резервного фонда 450 млн рублей на строительство или приобретение жилья пострадавшим гражданам", - сказал он.

Трутнев также добавил, что ряд выплат уже произведен. "В том числе единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 716 человек, компенсации в размере 100 тыс. за полную утрату имущества - 418 человек, компенсацию в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества - 43 человека", - сказал вице-премьер.

По его словам, пострадавшим, получившим легкий, средний и тяжелый вред здоровью, выплачено в полном объеме по 200 и 400 тыс. рублей соответственно.

В апреле из-за степных пожаров в крае пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Природные пожары в регионе продолжаются - по состоянию на вторник в Забайкалье горят около 31,3 тыс. га леса. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.

25 апреля президент России Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Глава государства поручил оперативно подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Врио губернатора Александр Осипов сообщил, что власти намерены до 15 октября обеспечить погорельцев новыми домами. В конце апреля по распоряжению правительства РФ в край поступили 55,3 млн рублей из федерального бюджета для выплаты компенсаций пострадавшим.