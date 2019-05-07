Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса выписали из больницы в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис выписан из больницы в Москве, куда он был переведен из клиники Екатеринбурга. Об этом сообщил во вторник ТАСС Андрей Мальцев - администратор Народного университета российского конституционализма "Ельцин-университет", созданного Бурбулисом.

Ранее сообщалось, что к рабочим обязанностям Геннадий Бурбулис планирует вернуться летом.

"[Бурбулис выписан] вчера вечером и сегодня уже дома. Выписался из больницы", - сказал Мальцев.

Бурбулис 27 марта был госпитализирован в Екатеринбурге. Он почувствовал себя плохо перед выступлением на заседании "Народной трибуны" в Ельцин Центре. Позже стало известно, что его направили на лечение в Москву. 2 апреля появились сообщения, что Бурбулис пришел в сознание, на следующий день его снова ввели в медикаментозную кому.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 года по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Был одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило роспуск бывшего СССР.