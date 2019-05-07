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Северный Кавказ

В Ингушетии и. о. министра здравоохранения назначен экс-главврач детской больницы

Марем Арапханова, которая занимала должность министра здравоохранения республики, ушла в отставку по собственному желанию

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения республики бывшего главврача Детской республиканской клинической больницы Магомед-Башира Балаева. Об этом Евкуров сообщил на совещании в Магасе с главврачами региональных медучреждений, передает корр. ТАСС.

Ранее должность министра здравоохранения республики с 2013 года занимала Марем Арапханова, которая 27 апреля подала заявление об отставке по собственному желанию.

"Своим указом назначаю Магомед-Башира Балаева исполняющим обязанности министра здравоохранения республики. Наша основная задача - держать на уровне тот прогресс, которого удалось достичь за последние годы в сфере здравоохранения", - сказал Евкуров.

Магомед-Башир Балаев с весны 2017 года занимал должность главного врача Детской республиканской клинической больницы.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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