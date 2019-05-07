Космонавт впервые возглавит пеший расчет на параде Победы на Красной площади

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы, начальник Главного штаба "Юнармии" Роман Романенко, который ранее совершил два космических полета, примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Во время генеральной репетиции, прошедшей во вторник, он возглавил парадный расчет военно-патриотического движения, сообщает корреспондент ТАСС.

Всего парадным строем пройдут 200 юнармейцев, среди которых учащиеся первого Московского кадетского корпуса и его филиала - пансиона государственных воспитанниц. Они образуют две "коробки". Первая репетиция юношей и девушек прошла в конце марта 2019 года.

Роман Романенко был зачислен в отряд космонавтов в 1999 году. Первый полет на орбиту он совершил в 2009 году на корабле "Союз ТМА-15". Тогда на борту Международной космической станции (МКС) он пробыл 187 суток 20 часов 41 минуту. Второй полет Романенко совершил в 2012 году и совершил выход в открытый космос.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в рядах движения насчитывается более 380 тыс. участников.