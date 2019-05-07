Доступную среду для инвалидов создадут в приоритетных для них соцобъектах к 2026 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Доступ инвалидов к наиболее часто посещаемым социальным объектам, а также к транспортной инфраструктуре должен быть обеспечен на 100% к 2026 году. Сейчас этот показатель составляет 64,1%, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании правительства РФ.

"За восемь лет реализации региональных программ, с 2011 по 2018 годы, количество доступных приоритетных объектов возросло с 5 тыс. до более 24 тыс. Доля таких объектов увеличилась с 14,4 до 64,1% от отобранных объектов. К 2026 году необходимо завершить работу по обеспечению 100%-ной доступности таких объектов", - цитирует его пресс-служба министерства.

На конец 2018 года доля приспособленных для инвалидов объектов социальной защиты составила 79,6% от общего количества приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры - 70,5 %, культуры - 59,4%, спорта и физической культуры - 66%, здравоохранения - 61,3%, занятости - 50,2%.

Топилин подчеркнул, что в 2018 году регионы расширили перечень значимых для инвалидов объектов и организаций, которые подлежат оборудованию в первую очередь. "Общее количество отобранных регионами объектов составило порядка 413 тыс. К концу этого года регионами запланировано обеспечить доступность 126,8 тыс. объектов, что составляет 30,7% от отобранных", - пояснил он.

Министр добавил, что с 2011 по 2018 годы из федерального бюджета выделили 10,5 млрд рублей на создание доступных для инвалидов условий. "Мероприятия госпрограммы ("Доступная среда") нашли живой отклик у регионов: если в 2013 году в ее реализации участвовали только 12 регионов, то с 2014 года - уже 75, в 2018 году - 81 регион", - отметил Топилин.