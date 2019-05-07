Четыре члена экипажа загоревшегося в Шереметьево самолета переведены из реанимации

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Четырех пациентов НИИ Склифосовского, которые пострадали при пожаре в самолете в Шереметьево, переведены из реанимации в обычные палаты, все четверо - члены экипажа, сообщил журналистам во вторник директор медицинского учреждения Сергей Петриков.

"Пациенты которые находились в состоянии средней тяжести, переведены из реанимации. Их четыре человека, их перевели в обычные палаты", - сказал он, добавив, что все они - члены экипажа. Петриков также отметил вероятность того, что пациенты после выписки смогут вернуться к своей работе.

Всего в больницах Москвы находится десять пострадавших. Из них двое в тяжелом состоянии и двое cредней степени тяжести находятся в НИИ Вишневскoго Минздрава России. Пять пациентов гоcпитализировали в НИИ Склифосовского, и один из пассажиров в cостоянии средней тяжести направлен в медцентр Федерального медико-биологического агентства.

Ранее министр здравоохранения РФ отмечала, что все госпитализированные в основном получили отравление продуктами горения, а также повреждения дыхательных путей в результате воздействия горячего воздуха, пара или дыма. Всего за амбулаторной помощью в понедельник обратились 14 человек.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.