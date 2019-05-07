Глава Минтранса попросит наградить бортпроводников сгоревшего в Шереметьево самолета

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих планирует попросить президента РФ Владимира Путина наградить бортпроводников "Аэрофлота" за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) 5 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"В связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, министр транспорта РФ Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводников ПАО "Аэрофлот" - Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель государственными наградами за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях", - сообщили в министерстве.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что к главе государства пока не обращались с просьбой о госнаградах для этих сотрудников авиакомпании "Аэрофлот".

21-летний Моисеев входил в состав экипажа самолета компании "Аэрофлот", потерпевшего крушение в Шереметьево. Ранее источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что бортпроводник погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера, чтобы спасти пассажиров.

"Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев, который пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров", - рассказал собеседник агентства. Однако, по его словам, Моисееву открыть дверь не удалось, и он продолжил оказывать помощь пассажирам горящего самолета, до последнего не выходил из лайнера и погиб.